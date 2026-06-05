◇スーパー耐久シリーズ第３戦「富士２４時間レース」（５日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）青山学院大の自動車部が初めて富士２４時間レースの予選に挑んだ。ＳＴ―Ｚクラス（１１台）で９位からのスタート。予選に参加した５人の部員はそれぞれに「学びの多い１日でした」と口を揃えた。青山学院大学は２０２４年に創立１５０周年を迎えた。富士スピードウェイに来場して熱視線を送った薦田（こもだ）博・