全校生徒約900人県内屈指のマンモス校で、新校舎の落成式が開かれました。 【写真を見る】ヒノキの香り豊かな新校舎が落成熊本市・帯山中全校生徒約900人のマンモス校 記者「できたばかりの新校舎。校舎内には、木の良い香りが漂っています」 熊本市中央区にある帯山中学校。 6月5日に新校舎の落成式が行われ、卒業生達が校舎を見学しました。 向かい合わせで教室、広い廊下 その特徴の1つが…記者（要チェック）「校舎の