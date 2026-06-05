◇プロ野球セ・パ交流戦阪神−楽天(5日、甲子園)ここまで3連敗と交流戦に入り苦戦している阪神。楽天との初戦は序盤から好機をつかむも、得点につなげられていません。対する楽天の先発は岸孝之投手。初回は三者凡退に抑えられるも、2回には先頭の佐藤輝明選手が四球を選んで出塁します。さらに盗塁で2塁へ進塁。しかし後続が抑えられ、得点とはなりませんでした。さらに3回にも先頭の熊谷敬宥選手がヒットで出塁。続く先発・