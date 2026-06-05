通行人などを客として店に誘う、いわゆる「客引き」行為をなくそうと、熊本市は6月5日から「客引きをしない」と宣言した店に独自のステッカーを交付する制度を始めました。 【写真を見る】【熊本市中心部の“客引き行為”】コロナ前の水準に逆戻り『客引きをしない』宣言店にステッカー交付開始 熊本市と熊本県警が作成した「客引きをしない宣言店」のステッカーです。今後、宣言した店が入口などに掲示しま