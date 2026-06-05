「トクリュウ」による犯行の可能性も。男らは住宅に侵入する直前、インターホンを押して反応がないことを確認していました。 【写真を見る】逮捕のきっかけは1本の電話｢ニュースを見て…｣ 侵入前の手口も明らかに 岐阜･多治見市の強盗傷害 ｢トクリュウ｣による犯行の可能性も 名古屋市の中村光宏容疑者と水野正也容疑者は、5月30日の夜、岐阜県多治見市内の住宅に金品を奪う目的で侵入し、住人の80代女性に大けがをさ