三重県多気町の複合型リゾート施設「VISON（ヴィソン）」。ここに1つのビニールハウスが… 【写真を見る】複合型リゾート施設｢VISON｣でカカオ栽培 プロジェクト始動から5年… 三重県初の国産ショコラ完成なるか!? （松本道弥アナウンサー）「大きなビニールハウスの中は森のようになっています。ここで栽培されているのがチョコレートの原料カカオです」 敷地面積225平方メートルの