大分市で5日午前、乗用車4台と原付バイク1台の計5台が絡む事故が発生し、原付バイクを運転していた80歳の男性が死亡しました。 【写真を見る】「スピードはかなり出ていた」「原付の人は3回転半…」82歳と76歳運転の衝突端に5台絡む事故バイクの80歳男性が死亡大分 5日午前10時半すぎ、大分市明野北の県道で、スーパーの駐車場から出てきた82歳の女性が運転する軽乗用車と、右側から進行してきた76歳の男