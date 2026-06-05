現２歳世代の新馬戦が今週から始まる。６日の東京５Ｒ（芝１６００メートル）には、今年から産駒がデビューする新種牡馬の子供が４頭出走する。エフフォーリア産駒のクシェドゥソレイユ（牝２歳、美浦・田村康仁厩舎）、サリオス産駒のアテナブレイブ（牝、美浦・手塚貴徳厩舎）、ジャンダルム産駒のコウソクレムリア（牝、美浦・武藤善則厩舎）、ホットロッドチャーリー産駒のウィンターブリーズ（牡、美浦・田中博康厩舎）だ。