子どもに脳の障害が残ったのは病院側のミスが原因だとして、両親が損害賠償を求めた裁判で、名古屋地裁は1億2000万円を支払うよう命じました。 【写真を見る】生後7か月の息子に脳の障害… 病院側のミスが原因で1億2000万円の賠償命令 両親｢息子の尊厳と命を守ることを夫婦でやってきて報われた｣ 愛知医科大学病院 訴状などによりますと2018年、愛知医科大学病院に入院していた当時7か月の男の子の体の向きを、看護師が変えた際