レバノン南部へのイスラエル軍の空爆後、煙が空高く立ち上る様子＝4日/Reuters（CNN）レバノン南部に5日、イスラエルの攻撃があり、レバノンの国営通信社NNAによると、4人が死亡した。イスラエル、レバノン両政府が3日に米国の仲介で停戦合意を交わしたにもかかわらず、ナバティエとビントジュベイルの町に対して攻撃が実施された。合意条件の概要を記した米国務省の文書によると、停戦は「（イスラム教シーア派組織）ヒズボラによ