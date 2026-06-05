警視庁東京都港区のIT関連会社役員の50代男性とみられる遺体を遺棄したとして代表取締役水口克也被告（49）が逮捕、起訴された事件で、警視庁麻布署捜査本部は5日、静岡県の山中で5月下旬に遺体を発見し、行方不明だった男性と判明したと発表した。被告が死亡の経緯も知っているとみて調べる。捜査本部によると、死亡したのは東京都港区、神山猛さん＝当時（54）。DNA型鑑定で身元を特定した。5月29日に静岡県伊豆市湯ケ島の