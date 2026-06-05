◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―日本ハム（５日・神宮）元乃木坂４６のメンバーで３代目キャプテンを務めた女優の梅澤美波が試合前の始球式に登場した。国鉄時代の復刻ユニホームに身をまとって、さっそうとマウンドへ。しなやかなフォームからノーバウンドで捕手のミットにボールを届けた。「ノーバウンドでしたよね？とにかくノーバウンドで届けるというのが目標でそれが叶ってよかったです。１００点です。