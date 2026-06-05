愛知県豊田市は、知人女性にストーカー行為をして逮捕されていた男性消防士を停職の懲戒処分としました。 【写真を見る】職員の懲戒処分が相次ぐ… 知人女性にストーカー行為 逮捕された男性消防士を停職処分 ｢多くの方にご迷惑をおかけして申し訳ない｣ 愛知･豊田市 停職6か月の懲戒処分となったのは、豊田市消防本部に勤務する33歳の男性消防士長です。 知人女性にストーカー… 罰金20万