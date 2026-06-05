◇米男子ゴルフツアーメモリアル・トーナメント第1日（2026年6月4日米オハイミュアフィールドビレッジGC＝7569ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、久常涼（23＝SBSホールディングス）は1イーグル、2バーディー、1ボギーの71で回り、首位と4打差の13位につけた。松山英樹（34＝LEXUS）は4バーディー、4ボギーの72で回り23位だった。67をマークしたウィンダム・クラーク（32＝米国）ら4人が首位に並んだ。