ミランがポルトガル代表FWラファエル・レオンの価格を設定したようだ。4日、イタリア紙『コリエレ・デロ・スポルト』が伝えている。現在26歳のレオンはスポルティングとリールでプレーした後、2019年夏にミランへ完全移籍加入。ここまで公式戦通算291試合出場80ゴール65アシストという成績を残しており、2021−22シーズンのセリエA制覇に大きく貢献したほか、2023−24シーズンからは10番を背負っている。そんなレオンは先月