【GiGOクレーンゲームオアシス サンスパおおむら】 6月13日10時グランドオープン GENDA GiGO Entertainmentは、長崎県大村市に長崎県内で初登場となるGiGOのクレーンゲーム専門店「GiGOクレーンゲームオアシス サンスパおおむら」を6月13日10時にグランドオープンする。 長崎県大村市・長崎空港にかかる「箕島大橋」のたもとに位置する複合