「最近、疲れやすくなった」「急に老けた気がする」――そんな変化を感じていませんか。近年、細胞の働きと深く関わる「ポリアミン」という成分が、“老化との関係”で注目されています。そして、この成分は私たちが普段食べている身近な食材にも含まれていることがわかってきました。この記事では、『あなたの中でいつの間にか進んでいる「老い」に負けない食事術』（松藤千弥／アスコム）から抜粋して、ポリアミンを多く含む食材