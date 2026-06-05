日本財団と環境省が推進する全国一斉清掃キャンペーン「海ごみゼロウィーク2026」のキックオフイベント「コスプレde海ごみゼロ大作戦2026 at 池袋」が5月30日、東京・池袋の東池袋中央公園周辺で開催された。コスプレ海ごみゼロ実行委員会が主催し、石原宏高環境大臣、高際みゆき豊島区長、全国清涼飲料連合会(全清飲)、ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム(CGF)、国土交通省、海上保安庁、企業・団体、コスプレイヤーらが参加