BTS・JUNG KOOKやSEVENTEEN・ミンギュ、女優の三吉彩花など、世界で活躍するスターたちが原宿に降臨した。6月4日、カルバン・クラインは同ブランドの原宿 フラッグシップストアにてJUNG KOOKとのコラボレーション「Jung Kook for Calvin Klein」を祝したイベントを行った。【写真】「97ズ最高」JUNG KOOK＆ミンギュの2SHOTJUNG KOOKは、背中部分が特別に「JUNG KOOK」とカスタマイズされた「Jung Kook for Calvin Klein」の限定ア