ピザチェーンの「PIZZA-LA(ピザーラ)」は、6月10日(水)から期間限定で『夏のHOTナポリタン』を販売する。価格は1,280円(税込)。『夏のHOTナポリタン』は、チョリソーとセラーノペッパーをダブルで使用した夏限定の旨辛ナポリタン。ピリッとした辛さの中にトマトのコクやソーセージの旨みが重なり、あと引く味わいに仕上げた。〈チョリソーとセラーノペッパーが生み出す刺激的な味わい〉チョリソーと粗びきソーセージは、噛むほどに