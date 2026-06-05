【モデルプレス＝2026/06/05】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）のYEONJUN（ヨンジュン）が6月5日、自身のInstagramを更新。日本を訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】イケメンK-POPアイドル「普通にいてびっくり」日本満喫ショット◆ヨンジュン、日本満喫ショット公開ヨンジュンは「day off」とつづり、日本を訪れた際の写真を複数枚公開。ライトアップされた東京タワーを