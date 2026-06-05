せっかく楽しみにしていた初デート。気合いを入れて臨んだのに、彼の反応が微妙だった…なんて経験はありませんか？実は、知らず知らずのうちに「彼が引いてしまう行動」をしてしまっていたのかも。恋のスタートを台なしにしないためには、事前に“やってはいけない行動”を知っておくことが大切です。今回は、初デートで引かれるNG行動を体験談やインタビューをもとにご紹介します。初対面の印象が、恋の行方を大きく左右すること