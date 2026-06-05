長野県大町市の中学生がトウガラシの苗を植えました。収穫したトウガラシでペッパーソースを作って販売するのが恒例となっていて、生徒たちは「大町市を元気にしたい」と意気込んでいます。中学生「（トウガラシが）大町の一番の人気者になるために、作っております」5センチほどの八房トウガラシの苗を植えているのは、大町中学校特別支援教室「こぶし学級」の生徒15人です。市の社会福祉協議会や地域住民の協力を得