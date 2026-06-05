長野県の植樹祭が上水内郡信濃町で行われ、花粉症対策として生産されている県産の「少花粉スギ」が、県内で初めて植樹されました。76回目となる県植樹祭には、地元の信濃町や企業などから62人が集まり、500本の「少花粉スギ」が植えられました。「少花粉スギ」とは、花粉の量が通常のスギと比べて1パーセント以下のもので、花粉症対策として全国で生産が進められています。中でも、5日に植えられたうちの80本は、須坂市で生