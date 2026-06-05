旅行のお土産としても人気の「旅するルルルン」シリーズに、古都・奈良の魅力を詰め込んだ新商品が仲間入りしました。2026年6月5日（金）より順次発売される「奈良ルルルン（ハーブの香り）」は、1300年以上の歴史を持つ大和のハーブに着目した地域限定フェイスマスク。爽やかな香りに包まれながら、毎日のスキンケアタイムを心地よく彩る注目アイテムです♡ 奈良に伝わる大和のハーブの恵み