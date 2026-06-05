東京・墨田区の住宅で去年12月、91歳の母親の首を絞めて殺害したとして殺人の疑いで警視庁に逮捕された男性（63）について、東京地検はきょう（5日）付で不起訴処分にしました。東京地検は、「鑑定留置をし、精神鑑定の結果を含めて証拠関係を総合的に考慮した結果、不起訴処分とした」としています。