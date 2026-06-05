皇族数の確保策をめぐり、衆参両院の議長、副議長がまとめた「立法府の総意」案の内容が判明しました。女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えるという2つの案を容認し、法制化することを求めています。森英介 衆院議長「正副議長としては、それぞれのご意見を十分に考慮に入れ、最良のものにしたつもりであります。ぜひ各党各会派の皆様方にはご理解を賜りたい」関係者によります