目取真俊氏那覇地検は5日、沖縄県名護市で2024年10月と12月、沖縄防衛局が所有するフェンスを壊したとして、器物損壊罪で沖縄県生まれの芥川賞作家目取真俊氏（65）を在宅起訴したことを明らかにした。今月3日付。起訴状によると、24年10月11日と12月4日、沖縄防衛局が所有するフェンス計2枚を手で引っ張って折り曲げ、損壊したとしている。目取真被告は米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設への抗議活動に参加している。弁護