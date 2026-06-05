グラビアアイドル工藤唯（27）が5日にインスタグラムを更新。ビキニショットをアップした。工藤はコメントを記さずに、鮮やかな黄緑色のビキニ姿を2枚投稿。103センチの迫力バストをあらわにしている。この投稿にフォロワーからは「最高すぎるじゃんか」「唯さんのボディはこうでなきゃ」「めちゃステキ」「メガ盛り」とコメントが寄せられている。工藤は99年3月6日生まれ、千葉県出身。スリーサイズはB103−W68−H105センチ。