5人組ダンスボーカルグループ、M！LKが5日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。佐野勇斗（28）が夢を語った。黒柳徹子から「最後に夢をひとことずつお願いできますか」と聞かれ、佐野は「グループとしては、5大ドームツアーをしたいという夢があったんですけど」と答えた。さらに佐野は「個人としては5人横並びの家を建てたいっていう」と個人的な夢も語った。黒柳は「5人で横並びの家？すごくいいと思わ