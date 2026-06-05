農業への無理解を嘆く農家の声が、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】「日光から種芋を守れ！」畑の畝でぐっすり眠ってお手伝い（？）するのは…「除草剤を撒いていたら別荘に住む方が迷惑そうに『それは人体に影響は無いんですか？』と近づいて聞きに来られたんです… 農薬をやる意味やリスク、頻度は自分的には丁寧に説明しましたが、伝わってなさそうでした」と自身の体験を紹介したのは、稲作本店・たぬき社のパフじろう