2026年6月3日、中国のポータルサイト・捜狐に「子どもの日の学校が鬼殺隊本部に、中国での『鬼滅の刃』人気は過小評価されている」と題した記事が掲載された。記事は「中国のある小学校教師が自身の学校で行われた子どもの日・六一児童節のイベントの様子をネット上で紹介した。当日、学校では制服の着用義務がなく、児童は自由な服装で登校することが認められていた。するとその教師は多数のクラスで『鬼滅の刃』の鬼殺隊隊服を着