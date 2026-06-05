「年の途中で引っ越したけれど、住民税は新しい住所の自治体に納めるの？」「前の住所から納税通知書が届いたけれど、これって間違い？」など、引っ越し時の住民税に疑問を持つ方は少なくありません。実は住民税には、納付先を決める「ある独特のルール」が存在します。今回は、引っ越し後に慌てないための住民税を納めるルールについて解説します。年の途中で引っ越した場合、住民税は「どこの自治体」に納める？住民税は、前年1