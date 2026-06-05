「未来的でシンプルな感じが自分に合っている」とコメント映画コメンテーターの有村昆さんが、2026年5月3日に公式YouTubeチャンネルを更新。新たなクルマが納車されたことを報告しました。有村さんの以前の愛車はテスラの小型4ドアセダン「モデル3」でしたが、今回新たに購入したのは同じテスラのSUV「モデルY」最新モデル、通称“Juniper（ジュニパー）”でした。 【動画】超カッコいい！ これが映画コメンテーター「有村昆」