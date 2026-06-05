岡山県美咲町にある「まきばの館」で、早咲きのラベンダーが見ごろを迎えています。 【写真を見る】【初夏のプレゼント】約5,000株のラベンダー鮮やかな紫色の花が雨に濡れて清涼感のある香りが広がる“まきばの館”【岡山・美咲町】 鮮やかな紫色の花が雨に濡れて輝きます。美咲町にあるまきばの館では、約60アールの畑で8品種、約5,000株を育てています。今、見ごろを迎えているのは早咲き3号とドー