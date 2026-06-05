映画『プラダを着た悪魔2』のオリジナルサウンドトラック国内盤が、7月31日にリリースされる。 （関連：レディー・ガガ＆ドーチー「RUNWAY」バイラルヒット『プラダを着た悪魔2』との共鳴と拡張） 本作は5月1日に日米同時公開され、日本国内では興行収入46億円、観客動員数300万人を突破している。サウンドトラックには劇中歌13曲が収録され、レディー・ガガ、ドーチー、シエナ