糖度の高さが特徴のヤマトイモが、伊勢崎市の新たなブランド野菜としてお披露目されました。新しいブランド野菜は、伊勢崎ヤマトイモ「蔵乃介」です。 一般的なヤマトイモの糖度が７度ほどなのに対し、この「蔵乃介」は、「平均糖度９度以上」という基準をクリアした伊勢崎産のヤマトイモで、強い粘りや奥深い旨味が特徴です。１日に行われた伊勢崎市の定例会見でお披露目され、臂市長も試食しました。 市と地元の農家などでつ