国指定の名勝館林市のつつじが岡公園で、地元の中学生が来年のツツジの開花に向けて子房摘みを行いました。 「子房摘み」は、花が咲いたあとに種子になる子房を事前に摘み取り、養分が花や芽などに行き渡るよう生育を促す作業で、次の年も美しい花を咲かせるために行われるものです。５日は、館林市の第三中学校の３年生約１２０人が参加しました。 つつじが岡公園では、ツツジの保護活動への理解を深めてもらおうと毎年、地元