先月新たに開庁した安中市役所の市議会の議場で、地元の高校生が演奏会を開き、完成を祝いました。 演奏会を開いたのは、新島学園高校の生徒でつくる弦楽団です。５日は新しい議場で開かれる定例会の初日で、「開かれた議会」を目指す市議会が、市民とともに議場の完成を祝おうと企画しました。 本会議の前に約２０分間行われた演奏会では、生徒２０人がクラシックや映画音楽を披露しました。新たな議場は、地元の木材をふんだ