群馬県内の伝統工芸品の魅力を広く発信しようと、県庁で展示や販売の催しが始まりました。 ５日から始まった「県ふるさと伝統工芸品展」は、群馬の郷土や暮らしの中で育まれてきた伝統工芸品の魅力を伝えようと、毎年開かれているものです。桐生織や高崎だるまをはじめとする県指定の伝統工芸品、２７品目の展示・販売が行われています。 また、職人による実演も行われていて、作品が完成するまでの過程を間近で見学できるほか