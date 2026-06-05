山形県内ではきょうもクマの目撃が相次ぎました。観光地近くでの出没も確認されていて、関係者の間では心配する声が聞かれました。 【写真を見る】山寺周辺でクマ目撃続く登山口近くでも出没…観光客からの問い合わせも地元の店でもクマ鈴携帯など注意をよびかけ（山形） 矢野秀樹アナウンサー「観光地の山寺から少し離れた住宅などが点在するエリア。周辺で連日、クマの目撃が相次ぎ警戒が続いている」 警察や山形