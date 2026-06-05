【資料】太田市消防本部 太田市消防本部の救急隊が８０代の男性を搬送中に、受け入れ先の病院とは異なる病院に誤って搬送するミスがありました。 太田市消防本部によりますと、先月２２日の午後１１時５０分ごろ、東部消防署の九合分署救急隊が自宅で意識不明の状態だった８０代の男性を搬送中、受け入れ先とは異なる病院に向かったということです。救急隊は病院に着いた際、誤りに気づき、本来の受け入れ先の病院へ向か