山形県内の今年のクマの目撃件数は、先月末時点で２７９件と過去最多のペースとなっています。 【写真を見る】県内のクマ目撃279件で過去最多ペース市街地では去年の同じ時期の倍に…今年クマに襲われ1人死亡3人負傷（山形） 市街地での目撃件数も去年の同じ時期と比べ倍以上となっています。 県によりますと、今年、先月末までのクマの目撃件数は２７９件でした。去年の同じ時期に比べ９１件増加していて、過去