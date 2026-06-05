北中米ワールドカップの開幕を前に、FIFA（国際サッカー連盟）は、大会期間中の個々の選手パフォーマンスを測定し、可視化する新たなデータ主導のシステム『FIFAパワーランキング』の導入を６月５日に発表した。この画期的なランキングシステムは、FIFAの独占的エネルギーパートナー『Aramco』との初の主要なグローバルコラボレーションとして実現する。FIFAが保有する広範かつ独自の試合データに完全に基づき、「Enhanced F