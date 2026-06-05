アクセルとブレーキの踏み間違いとみられます。5日昼前、上越市の100円ショップに軽乗用車が突っ込みました。ケガ人はいませんが、店の外壁が大破。店内も一時騒然としました。 こちらは、事故直後に撮影された映像－ 「ブレーキ踏んでください、軽く！」 赤ちゃんと見られる鳴き声も聞こえた店内。車が外壁を突き破り、店内の商品も散乱しています。 5日午前11時前、上越市の100円ショップで