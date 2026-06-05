（鷲見記者）「川村被告の裁判はついに検察が求刑しました。検察は暴行や金品の要求は川村被告の自発的な行動だと指摘しました」（検察）「被告人を無期懲役に処することが相当である」弁護側の席に座る２１歳の女。「無期懲役」という検察の求刑に対し、表情を変えることはありませんでした。強盗致死などの罪に問われているのは、川村葉音被告と滝沢海裕被告、少年の３人です。川村被告らは２０２４年１０月、江別市の公園で長谷