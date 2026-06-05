新潟市の白山神社では、子どもたちが様々な思いをしたためました。 毎年恒例の『七夕風鈴まつり』を前に児童が願いを込めた短冊を結び、祭りに花を添えます。 ■大江真由アナウンサー 「いま白山神社では、来週から始まる七夕風鈴まつりに向けて着々と準備が進んでいます。今日は晴天にも恵まれて、こちらのトキの風鈴もひとつひとつ輝いています。」 来週10日(水)に開幕する白山神社の『七夕風鈴まつり』