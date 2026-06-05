阿賀町津川で6日から恒例の『狐の嫁入り行列』が開催されます。地元の医療を担う津川病院では患者を元気づけたいと、ひと足先にキツネが登場しました。 5日朝、津川病院の外来では･･･キツネに扮した看護師やスタッフの姿。 ■阿賀町民 「おばあちゃんの受診でついてきたが、ちょっとびっくりしました。」 ■阿賀町民 「なんか華やかで可愛らしくて。」 『つがわ 狐の嫁入り行列』は、津川に伝わる狐火伝説