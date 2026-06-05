札幌市は市営火葬場の里塚斎場について、建物の老朽化などを理由に再整備する計画です。６月５日の市議会で、建て替えに向けた調査費を計上する議案が可決されました。一方で、市民から納得がいかないという声もあがっています。札幌市清田区にある「里塚斎場」です。１９８４年に運用が始まり、４０年以上、火葬場として使われてきました。その中で、いま進められているのがー（林記者）「いま周辺の土地が建て替えの候補地