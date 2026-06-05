大阪府泉佐野市で進む「赤ちゃんポスト」設置に向けた動き。市の職員らの研修に向けた補正予算案が提出されました。 泉佐野市は、育てられなくなった赤ちゃんを親が匿名で託すことができる、いわゆる「赤ちゃんポスト」の設置を進めていて、りんくう総合医療センターで「赤ちゃんいのちのバトン」という名称で今年度中の運用開始を目指しています。 5日提出された補正予算案には、「赤ちゃんポスト」や医療機関の一